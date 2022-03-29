Кемерово, 29 марта, 2022, 13:40 — ИА Регнум. В Кемеровской области вынесен приговор бывшей чиновнице. Она обвиняется в мошенничестве с бюджетными деньгами, в том числе при покупке жилья для детей-сирот, сообщили в региональном управлении СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

В ведомстве уточнили, что речь о бывшем руководителе учреждения, выполняющего функции муниципального заказа для администрации Киселевского городского округа.

«Женщина признана виновной в совершении 62 эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере», — рассказали в СКР.

Установлено, что с марта 2019 года по октябрь 2020 года она совместно с начальником управления городского развития городского округа и знакомым риелтором проводили электронные аукционы на приобретение в муниципальную собственность жилых помещений без анализа рынка недвижимости. Квартиры приобретались по завышенным ценам. Кроме того, в один муниципальный контракт включались несколько квартир. Были приобретены 69 жилых помещений, из них 50 квартир для детей-сирот. Ущерб муниципальному бюджету составил около 37 млн рублей, из них 23,7 млн рублей — на приобретение жилых помещений для детей-сирот.

В ходе предварительного следствия был выявлен ещё один эпизод, связанный с незаконными действиями при заключении муниципального контракта по замене участка теплотрассы.

В отношении бывшего начальника управления городского развития Киселевского городского округа предварительное следствие окончено, он знакомится с материалами уголовного дела. 40-летний риелтор скрылся и объявлен в международный розыск.

Женщина заключила досудебное соглашение, уголовное дело было выделено в отдельное производство. Приговором суда ей назначено восемь лет лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения ребёнком 14 лет.