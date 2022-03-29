Донецк, 29 марта, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли посёлок Гольмовский в Донецкой Народной Республике. Об этом 29 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

БМП вооруженных сил Украины

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В 12:40 с украинских позиций в населённом пункте Зайцево (северное) был открыт огонь из БМП-1 по посёлку Гольмовский. Всего произведено десять выстрелов.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские формирования 29 марта несколько раз обстреляли Горловку.