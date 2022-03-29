Архангельск, 29 марта, 2022, 13:36 — ИА Регнум. Введенные в отношении России санкции не отразились на сфере энергетики, поскольку в ней задействовано оборудование и комплектующие отечественных предприятий. Об этом заявил заместитель министра ТЭК и ЖКХ Архангельской области Сергей Дементей.

Администрация Липецкой области Энергетика

«Производство в сфере энергетики в основном представлено российскими компаниями. Из импортных составляющих есть некоторые расходные материалы к дизель-генераторам, обеспечивающим электроснабжение потребителей, — это масло, фильтры, запчасти. На сегодня вопрос с импортозамещением остро не стоит, все расходные материалы имеются в наличии, их производителями являются Китай и Индия. Мы ежедневно отслеживаем ситуацию и считаем, что проблем с поставщиками не возникнет», — заявил Дементей.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате введенных антироссийских санкций, которые могут быть усилены дополнительными мерами экономического давления, в Европе может возникнуть кризис экономического характера, что может, в свою очередь, стать причиной раскола Запада.