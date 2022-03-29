Москва, , 14:43 — REGNUM Под удаление модераторами «Яндекс.Мессенджера» попало заявление главы Минобороны РФ Сергея Шойгу о выполнении задач первого этапа спецоперации на Украине, новость о котором была опубликована в официальном канале ИА REGNUM.

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Как ранее сообщалось, «Яндекс.Мессенджер» неоднократно блокировал новости в канале агентства. Так, удалены материалы с заявлениями президента РФ Владимира Путина, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, вице-премьера РФ Александра Новака, заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

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