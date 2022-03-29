Москва, 29 марта, 2022, 13:33 — ИА Регнум. Тарифы на мобильную связь в России не будут расти выше уровня инфляции. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

(сс) Fotorech Сотовая связь

«Минцифры России совместно с ФАС будет контролировать рост цен. Тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что услуги связи в России — «одни из самых низких по стоимости в мире»: «Россия входит в топ-3 стран по доступности мобильного интернета для населения и в число лидеров по проникновению широкополосного доступа в интернет на основе оптоволоконных сетей».