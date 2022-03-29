Сеул, , 13:32 — REGNUM С 28 по 31 марта представители Южной Кореи и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) проводят в Сеуле четвертый раунд переговоров по соглашению о зоне свободной торговли (ЗСТ). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

В Совет входят шесть стран: ОАЭ, Бахрейн, Саудовская Аравия, Оман, Катар и Кувейт.

Известно, что Южная Корея и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива приступили к обсуждению соглашения в 2007 году и провели к 2009 году три раунда переговоров. Однако в 2010 году переговоры были приостановлены.

Стороны решили вернуться к обсуждению данного вопроса после того, как в 2021 году президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин посетил Саудовскую Аравию. В январе 2022 года представители Южной Кореи и Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива приняли решение о возобновлении переговоров.

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