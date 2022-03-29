Лос-Анджелес, США, 29 марта, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Актёр Энтони Рамос сообщил, что режиссёр Райан Куглер, снявший кинокомикс «Чёрная пантера», присоединился к проекту сериала Marvel «Айронхарт» про приключения супергероя Рири Уильямс. Об этом 29 марта сообщает портал Comicbook.

Постер х/ф «Чёрная пантера», реж. Райан Куглер, США, 2018

Новое шоу киностудии будет представлять собой спин-офф картины «Чёрная пантера: Ваканда навеки». Главную роль в этом сериале исполнит актриса Доминик Торн. В качестве главного сценариста проекта выступает Тинака Ходж («Удивительные истории», «Сквозь снег»).

Для справки: производством сериала «Айронхарт» будет также заниматься компания Куглера Proximity Media. Пока нет информации о том, какую роль в нём исполнит Энтони Рамос, знакомый зрителям по фильмам-мюзиклам «На высоте мечты» и «Гамильтон». Персонаж Рири Уильямс впервые появился в комиксах Marvel в 2016 году.