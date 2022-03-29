Екатеринбург, , 13:31 — REGNUM Российская Федерация действует в отношении геополитических партнёров взвешенно и разумно, следуя при этом политике здравого смысла. Об этом заявила журналистам профессор кафедры финансов денежного обращения и кредита Уральского государственного экономического университета Елена Разумовская.

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Алексей Колчин © ИА REGNUM

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Она отметила, что в стране действует своя система платежей «Мир». Внутренние переводы проходят без проблем. Также в России обеспечена продовольственная безопасность.

«В Европейском союзе наблюдается дефицит такого рода товаров как мука, зерно и их производные. У нас же если население не паникует, как обычно, то дефицита нет. Цены выросли, но они скорректируются», — уверена профессор.

Также Разумовская добавила, что в России импортозаместили некоторые виды продукции. Словом, финансовая и продовольственная безопасность обеспечены в условиях любых геополитических угроз и любых техногенных катастроф.