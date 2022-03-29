Москва, 29 марта, 2022, 13:31 — ИА Регнум. Личным оскорблениям не должно быть места в риторике главы государства, они не допустимы. Об этом 29 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова главы США Джо Байдена о Владимире Путине.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

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«Личное оскорбления не могут не оставлять свой след в отношениях между главами государств. Тем более личные оскорбления, которым вообще не должно быть места в риторике главы государства», — сказал Песков.

Он отметил, что это фактор, который оказывает негативное влияние на отношения двух стран.

Ранее Байден во время визита в Польшу позволил себе оскорбления в адрес Владимира Путина. Также он заявил, что Украина «никогда не станет победой для России» и что Путин «не может оставаться у власти».

В Белом доме поспешили опровергнуть слова своего 79-летнего президента и заявить, что он не призывал к смене власти в России.