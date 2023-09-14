Кемерово, 29 марта, 2022, 13:30 — ИА Регнум. Производство биопротезов для сердечно-сосудистой хирургии ведет компания «НеоКор» из Кемеровской области, внедряя при этом разработки НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом 29 марта сообщает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в своем телеграм-канале.

(сс)Unknown Сердце

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Также указывается, что компания готовая увеличить свое производство, для того чтобы занять 90% российского рынка биопротезов клапанов сердца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что хабаровский завод «Дальэнергомаш» начал производство из российского сырья и отечественных материалов новых воздушных нагнетателей «AERO IM» 160/1.6, которые по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги.