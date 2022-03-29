Москва, , 13:30 — REGNUM Вопросы введения «лицензирования на эстрадном поприще» требуют проработки. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта, об этом заявила глава Минкультуры Ольга Любимова входе расширенного заседания комитета Госдумы по культуре.

Ольга Любимова Yarregion.ru

«Мы не задумывались с точки зрения лицензирования артиста, но, конечно, мы понимаем колоссальную ответственность продюсера, который берет на себя (функции) организатора, какого рода контент, кто, что, с чем приходит на сцену, с чем выступает этот человек, почему эти люди работают на этой площадке, а не другие, вопрос не прорабатывался. И думаю, сейчас будет строже подход и жестче», — сказала Любимова.

«Все, что касается лицензирования артиста, мне пришла аналогия прокатного удостоверения для выступающего. Здесь вопрос того, что у него должна быть какая-то программа, которая заявляется с каким-то набором текстов и тезисов… Мне кажется, это требует проработки. Пока в данной ситуации это не выглядит как некая юридически оформленная идея, конечно, я поддержу, что все что происходит и продюсируется и организуется на сцене, вся команда продюсеров отвечает за все, что происходит», — отметила министр, отвечая на вопрос депутата Госдумы Дениса Майданова («Единая Россия»).

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