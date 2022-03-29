Москва, , 13:30 — REGNUM Стоимость тарифов на сотовую связь в России будут контролироваться, сообщили 29 марта в Минцифры РФ.

Сотовая связь

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За ростом цен будут следить как само министерство, так и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Тарифы не должны дорожать сильнее уровня инфляции.

«Россия входит в топ-3 стран по доступности мобильного интернета для населения и в число лидеров по проникновению широкополосного доступа в интернет на основе оптоволоконных сетей», — рассказали в министерстве.