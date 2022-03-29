Вологда, , 13:29 — REGNUM Ситуация на рынке труда в Вологодской области пока не вызывает опасений. Об этом в соцсетях сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Безработный, безработица, поиск работы, биржа труда Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Поводов для беспокойства на данный момент мы не видим. В 2020 году работодатели сразу после введения локдауна начали экстренное сокращение сотрудников и снижение издержек по заработной плате. С одной стороны, это привело к росту безработицы и социальной напряженности, с другой, многие отрасли потеряли ценных сотрудников и после восстановления нормального режима работы столкнулись с нехваткой квалифицированных кадров. Сегодня работодатели таких ошибок не повторяют. Большинство сфер бизнеса заняли выжидательную позицию, рассчитывая на поддержку государства и не делая резких движений», — написал мэр.

По его словам, в Вологде стабильно работают 15 017 предприятий, на бирже труда остаются свободными 3798 вакансий.

«В связи с санкциями в Вологде закрылся только Макдоналдс, однако к сокращению работников это не привело», — подчеркнул Воропанов.

Как сообщало ИА REGNUM, во многих сегментах российской экономики, связанных со сферой обслуживания будет наблюдаться снижение выручки.