Томск, , 13:29 — REGNUM В 2021 году в Томской области скончались 40 детей в возрасте до одного года. Это на 11% или пять младенцев меньше, чем в 2020 году, сообщает портал VTomske со ссылкой на доклад уполномоченного по правам ребёнка в регионе Ларисы Лоскутовой.

В роддоме № 27 Mosgorzdrav.ru

Причиной смерти 12 детей стали врожденные аномалии, 11 — «перинатальные состояния. Дети также умирали от инфекционных и паразитарных заболеваний, болезней нервной системы, внешних причин и так далее.

Как сообщало ИА REGNUM, всего за год в регионе зарегистрировано 9,5 тыс. новорождённых. Мальчиков родилось больше, чем девочек (4872 против 4582).

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