Москва, 29 марта, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел России озвучило послам стран Прибалтики ответные меры на высылку российских дипломатов, заявил 29 марта посол Латвии в Москве МарисРиекстиньш.

Nikita Dezhurny МИД России

«Будем информировать свои столицы. Сказали о том, что российской стороной принято решение об объявлении определенного числа наших дипломатов персонами нон грата», — сказал он журналистам.

По его словам, он не удивлен таким решением, выразив сожаление, что из-за ситуации на Украине отношения зашли в «черный период».

ИА REGNUM ранее сообщало, необоснованные действия прибалтийских стран по высылке десяти российских дипломатов получат ответ, заявляла официальный представитель МИД РФ МарияЗахарова.

Читайте подробнее: Москва ответит на безосновательную высылку дипломатов из Прибалтики