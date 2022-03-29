Чебоксары, , 13:26 — REGNUM Чувашские полицейские пресекли деятельность нескольких групп аферистов, жертвами которых становились пенсионеры. Пострадавшие отдавали сбережения, желая помочь родственникам, якобы попавшим в автомобильную аварию, сообщается на портале «МВД Медиа».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Официальный представитель МВД России Ирина Волк поясняет, что в первой половине февраля практически каждый день регистрировались схожие факты мошенничества в подразделениях полиции Чебоксар. Жертвами аферистов становились пенсионеры: по их словам, им звонил неизвестный и сообщал о ДТП, которое якобы совершил их близкий родственник, предлагая за деньги помочь минимизировать последствия произошедшего.

«Через некоторое время к пожилым людям приходил неизвестный, которому они передавали деньги и вещи, якобы предназначенные для их близких. Впоследствии, созвонившись с родными, потерпевшие понимали, что стали жертвами аферистов, и обращались в полицию», — сказал Ирина Волк.

Полиция зафиксировала 15 преступлений, совершенных в отношении пожилых жителей возрасте от 70 до 90 лет. Следствие полагает, что пострадавшие передавали от 100 тыс. до 350 тыс. рублей, сумма ущерба оценивается более чем в 3 млн рублей.

По словам Ирины Волк, сотрудники МВД по Чувашии совместно с оперативниками из других регионов задержали семерых подозреваемых в преступлениях: шестерых жителей Татарии и одного жителя Марий Эл. Из них пять человек арестованы, один злоумышленник помещён под домашний арест, ещё один находится под подпиской о невыезде.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии задержаны интернет-мошенники, жертвами которых предположительно стали почти 200 доверчивых граждан. Аферисты «специализировались» на продаже несуществующих импортных фотоштор, комплектов постельного белья, парфюмерии и других товаров «по привлекательным ценам».

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