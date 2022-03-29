Джакарта, , 13:26 — REGNUM Землетрясение магнитудой 3,3 произошло в регионе Джокьякарта в Индонезии, сообщает Detik.

Землетрясение Zeml.info

По данным агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, эпицентр землетрясения находился в 232 км от округа Гунунгкидул. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Индонезия располагается в сейсмически активной зоне земного шара, на стыке трёх литосферных плит.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель исполнительного совета крупного мусульманского объединения «Нахдлатул Улама» Яхья Чолил Стакуф и министр Саудовской Аравии по делам ислама встретились в Индонезии, чтобы обсудить образ ислама в мир.

Читайте ранее в этом сюжете: Министр Саудовской Аравии по делам ислама прибыл в Индонезию