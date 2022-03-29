Бузулукский район, Оренбургская область, 29 марта, 2022, 13:26 — ИА Регнум. В Бузулукском районе Оренбургской области 29 марта произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП

По данным ведомства, фура попала в аварию на автодороге Бугульма — Уральск. Водитель грузовика не справился с управлением, фура съехала в кювет и перевернулась. Водитель попытался выбраться из машины, но его зажало элементами кабины транспортного средства. Мужчина получил смертельные травмы.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Фура перевозила семена под посев.