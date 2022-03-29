Тбилиси, , 13:25 — REGNUM Уровень инфляции в Грузии начнёт снижаться с марта и этот процесс будет продолжаться до конца года. Об этом заявил вице-президент Национального банка Грузии Папуна Лежава на «Общественном телевидении».

Инфляция Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Наша экономика и банковский сектор только недавно вышли из коронавирусного кризиса, который сильно ударил по экономике в целом. Не буду вдаваться в конкретные подробности, хотя это геополитическое влияние на финансовую и экономическую сферы будет меньшим, чем во время пандемии», — сказал Лежава.

Он добавил, что на внутренние цены в Грузии также влияет ситуация в мире. Например, существенно подорожала нефть. Несмотря на это планировалось приблизить уровень инфляции к концу года до ожидаемого показателя, заложенного в бюджет, но из-за событий, последовавших после обострения ситуации на Украине, пришлось скорректировать прогнозы.

Напомним, в госбюджете Грузии ожидаемый уровень инфляции по итогам года составляет 3%. В январе годовой уровень инфляции составил 13,9%, в феврале — 13,7%.

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