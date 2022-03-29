Ростов-на-Дону, , 13:24 — REGNUM Ростовская область обеспечена всеми необходимыми продуктами питания. О создании продовольственной безопасности на Дону и в России с уверенностью заявил глава региона Василий Голубев.

Сбор урожая Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«У нас есть то, что мы покупаем у других регионов, но основные продукты питания производим сами. И многое из этого продаем. Мы сегодня обеспечены и птицей, и мясом. При этом мясом в разной степени: говядиной — на 60%, а мясом птицы — полностью. Мы обеспечены рыбой, яйцом, основными видами овощей. У нас есть почти 100-процентная гарантия того, что товары первой необходимости мы имеем в полном объеме», — сказал донской губернатор в эфире телеканала «Дон 24».

«Продовольственная безопасность в Ростовской области, как и в России, обеспечена», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что 12 марта в Ростовской области был принят пакет первоочередных мер по поддержке донской экономики в условиях санкций. Затем власти Ростовской области вместе с крупнейшими компаниями выработали сценарную политику импортозамещения в условиях внешнего санкционного давления, которая включает пять направлений.

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