Хабаровск, 29 марта, 2022, 13:24 — ИА Регнум. Хабаровский завод «Дальэнергомаш» начал производство из российского сырья и отечественных материалов новых воздушных нагнетателей «AERO IM» 160/1.6, которые по своим характеристикам превосходят зарубежные аналоги. Об этом 29 марта сообщает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в своем телеграм-канале.

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При этом воздушные нагнетатели используются на очистных сооружениях в крупных городах, и, кроме них, предприятием также выпускаются технологические турбины, широко применяемые при производстве химических удобрений, и компрессоры, которые используются в различных производственных процессах, включая самолетостроение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что биотехнологическая производственная компания «БиоДжет» (входит в группу «ФармЭко») будет производить препараты для таргетной терапии онкологических заболеваний в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва».