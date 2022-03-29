Вашингтон, , 13:24 — REGNUM В США планируется ускорить производство комплексов зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin. Об этом 29 марта сообщает CNN.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным СМИ, Пентагон планирует ускорить производство комплексов Stinger и Javelin, которые ранее запрашивал Киев. За счёт принятых мер американцы хотят пополнить собственные запасы оружия.

При этом поставки Stinger и Javelin на Украину продолжаются. Как пишет СМИ, Украина хочет ежедневно получать из США 500 Javelin и 500 Stinger.