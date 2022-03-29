Бейрут, 29 марта 2022, 15:09 — REGNUM Власти ЕС арестовали банковские счета, принадлежащие членам правительства Ливана. Об этом 29 марта сообщает Lebanon 24.

Здание Банка Ливана
Здание Банка Ливана
Karan Jain

По данным журналистов, счета были арестованы в рамках уголовного дела, по которому проходят подозреваемыми несколько высокопоставленных ливанских чиновников, включая экс-главу государственного банка Ливана Риада Салама.

Отмечается, что остальные подозреваемые — родственники Салама и его ставленники на ключевых постах в ливанской банковской системе. Чиновник подозревается растрате государственных средств Ливана на сумму более 330 миллионов долларов и 5 миллионов евро в период с 2002 по 2021 год и нарушении законодательства Франции и ЕС.