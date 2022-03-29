Бейрут, 29 марта, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Власти ЕС арестовали банковские счета, принадлежащие членам правительства Ливана. Об этом 29 марта сообщает Lebanon 24.

Karan Jain Здание Банка Ливана

По данным журналистов, счета были арестованы в рамках уголовного дела, по которому проходят подозреваемыми несколько высокопоставленных ливанских чиновников, включая экс-главу государственного банка Ливана Риада Салама.

Отмечается, что остальные подозреваемые — родственники Салама и его ставленники на ключевых постах в ливанской банковской системе. Чиновник подозревается растрате государственных средств Ливана на сумму более 330 миллионов долларов и 5 миллионов евро в период с 2002 по 2021 год и нарушении законодательства Франции и ЕС.