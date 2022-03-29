Москва, , 13:23 — REGNUM С начала 2022 года более 7,5 тыс. граждан из 3,1 тыс. семей получили в Москве квартиры по программе реновации. Об этом 29 марта заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Реновация Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для сравнения, в первом квартале 2021 года москвичи получили 1,5 тыс. квартир общей площадью более 87 тыс. квадратных метров, отметил чиновник.

«В 2022 году Департаменту городского имущества удалось существенно увеличить скорость работы по подбору и предоставлению нового жилья: москвичам было передано около 3,1 тысячи квартир общей площадью свыше 178 тысяч квадратных метров, в которых будут жить более 7,5 тысячи человек», — сказал вице-мэр.

Читайте ранее в этом сюжете: В Колпино по программе реновации построят школу и детский сад