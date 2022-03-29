Кабул, , 13:22 — REGNUM Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что миллионы людей в Афганистане лишены доступа к медицинской помощи. 28 марта МККК написал в Твиттере, что в Афганистане закрылись тысячи медицинских учреждений. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Лечение Ru.torange.biz

По данным комитета, пациентам в Афганистане приходится преодолевать большие расстояния для доступа к лечению. Кроме того, большинство афганцев не в состоянии оплачивать лечение в частных клиниках.

После падения республиканского строя в августе 2021 года сектор здравоохранения Афганистана столкнулся со многими проблемами. Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что, если афганскому сектору здравоохранения не будет уделено немедленное внимание, его постигнет коллапс.

Сообщается, что в настоящее время большинство медицинских учреждений страны испытывают нехватку лекарств и оборудования, а большое количество медицинских работников не получают зарплату в течение нескольких месяцев.