Новосибирск, 29 марта, 2022, 13:22 — ИА Регнум. В Новосибирске начата доследственная проверка по факту избиения 13-летнего подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Подросток

Установлено, что 26 марта в Заельцовском районе города между компанией подростков и мужчиной произошла ссора. Мужчина избил подростка, после чего последний оказался в больнице.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего и личность мужчины.