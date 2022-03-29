Камень-на-Оби, Алтайский край, , 13:20 — REGNUM Предприниматель из Кемерова оштрафован на 50 тысяч тысяч рублей за поставку угля по завешенным ценам в Камень-на-Оби (Алтайский край). Об этом 29 марта сообщают «Каменские известия» со ссылкой на данные местной прокуратуры.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в ходе проверки выяснилось, что индивидуальный предприниматель реализовал уголь для бытовых нужд населению в конце 2021 года по цене, превышающей предельно допустимую. Вследствие чего в отношении него прокуратурой возбуждено производство по делу об административном правонарушении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году сотрудниками прокуратуры Алтайского края вскрыты 3 927 нарушений законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Для их устранения внесено 1 833 представления, направлено 235 исков в суды, привлечено 250 лиц к административной ответственности, о недопустимости нарушений законов предостережено 256 должностных лиц.

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