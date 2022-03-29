Москва, , 13:19 — REGNUM Утверждения о том, что украинских беженцев принудительно вывозят в Россию, являются ложью. Об этом 29 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Это ложь. Это не соответствует действительности», — сказал Песков.

Он отметил, что украинские беженцы добровольно приезжают в Россию, а российские военные помогают им покидать Мариуполь и другие опасные места.

Также он подчеркнул, что известно о случаях, когда люди пытаются покинуть населённые пункты, а украинские нацисты расстреливают их в спину. На этот счёт есть большое количество рассказов непосредственных очевидцев.

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