Москва, , 13:19 — REGNUM Главным фактором работы президента РФ Владимира Путина являются результаты его деятельности в виде развития уровня жизни населения и страны. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Путин Kremlin.ru

«Для него главным фактором были реальная работа и результаты этой реальной работы, которые должны выражаться в повышении благосостояния граждан, в развитии экономики, социальной сферы, укреплении безопасности страны. Вот что является главным и первоочередным для главы государства. Все остальное носит второстепенный характер», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что «достигать всех этих целей без поддержки людей невозможно»: «Слава Богу, эта поддержка на высочайшем уровне сейчас есть».