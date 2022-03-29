Москва, , 13:18 — REGNUM Биотехнологическая производственная компания «БиоДжет» (входит в группу «ФармЭко») будет производить препараты для таргетной терапии онкологических заболеваний в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом 29 марта сообщает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в своем телеграм-канале.

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При этом производство указанных препаратов должно быть запущено в начале 2023 года, и оно полностью ориентировано на импортозамещение в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новую линейку отечественных слуховых аппаратов, которые могут заменить импортные аналоги, представил Центр разработки инновационной гражданской продукции «Октава ДМ» из Тулы.