Оттава, 29 марта, 2022, 13:18 — ИА Регнум. Компания Endnight Games объявила о решении отложить релиз игры на выживание Sons of the Forest. Об этом 29 марта сообщает журнал PC Gamer.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Новая игра студии представляет собой сиквел инди-хита The Forest. Ранее разработчики объявили, что он выйдет в мае 2022-го, однако сейчас сообщили, что релиз отложен на октябрь 2022-го. Они написали в объявлении, что несколько недель обдумывали ситуацию и поняли, что дата релиза Sons of the Forest была слишком «амбициозной».

Напомним, релиз The Forest состоялся 30 мая 2014 года в формате раннего доступа в сервисе Steam, полноценная версия игры вышла 30 апреля 2018-го. Эта игра выполнена в жанре открытого мира с элементами survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов). Геймерам предлагается выступить в роли человека, попавшего в результате авиакатастрофы на полуостров, населённый туземцами-каннибалами.