Ярославль, 29 марта, 2022, 13:17 — ИА Регнум. 15 жителей Ярославля обвиняют в мошенничестве в сфере автострахования в составе организованной преступной группы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на следственное управление СКР по Ярославской области.

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Серия преступлений была совершена в 2018—2019 годах и выявлена сотрудниками уголовного розыска областного УМВД. Участники группы и их руководитель занимались организацией псевдо-ДТП для дальнейшего получения выплат от страховых компаний.

«Для реализации своего преступного умысла злоумышленники совершали в ночное время суток и на участках местности с наименьшим скоплением людей дорожно-транспортные происшествия и умышленное повреждение участвовавших в них автомашин с целью последующего получения страховых выплат. Действиями организованной преступной группы причинён ущерб на сумму более 29 миллионов рублей. Из них добровольно погашено более 530 тысяч рублей. Следователем наложен арест на имущество в размере более 18 миллионов рублей», — рассказали в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Уголовное дело автомошенников передано для рассмотрения в Дзержинский районный суд Ярославля. 28 марта должно было пройти первое заседание по делу, но оно не состоялось из-за болезни одного из подсудимых. Начало судебного процесса перенесено на 12 апреля.