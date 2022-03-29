Бессоновский район, Пензенская область, 29 марта, 2022, 13:47 — ИА Регнум. В Пензенской области по факту смерти 50-летнего мужчины возбудили уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное группой лиц»). В качестве подозреваемых задержаны два жителя Бессоновского района 1959 и 1967 годов рождения, сообщает региональное следственное управление СКР.

publicdomainpictures.net Убийство

По данным следствия, вечером 15 марта в селе Чертково Бессоновского района в гости к одному из задержанных пришел знакомый. Мужчины начали употреблять спиртные напитки. Затем в дом зашел их односельчанин. Между хозяином жилища и гостем возник конфликт. Сосед хотел забрать телевизор. Якобы ранее мужчина решил отдать его, но потом стал возражать. Во время конфликта хозяин дома схватил нож и ударил мужчину в область тела. Пострадавший начал оказывать сопротивление. На помощь был призван приятель, который выхватил нож и нанес им несколько ударов в область шеи и тела потерпевшего.

Затем приятели оттащили тело убитого в соседнюю комнату. Мужчины сожгли свою одежду, в которой были во время убийства.

Утром 16 марта к обвиняемому зашел сосед. Увидев тело погибшего, он инициировал передачу сообщения о произошедшем в полицию.

Обоих подозреваемых задержали.

Как сообщало ИА REGNUM, 18-летнего жителя Бессоновского района подозревают в покушении на убийство мальчика.

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