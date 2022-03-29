Воронеж, , 13:14 — REGNUM Общегородской выпускной в Воронеже состоится 24 июня в парке «Алые паруса», сообщили 29 марта в пресс-службе администрации города

Общегородской выпускной в Воронеже Пресс-служба администрации Воронежа

«Мы дважды с абсолютным успехом проводили одно из самых ответственных мероприятий — общегородской выпускной. Поручил коллегам начать подготовку к организации этого праздника в 2022 году. Столь масштабное событие стоит бюджету Воронежа немалых денег, но дарит незабываемые эмоции выпускникам, которые своим напряженным трудом в последний учебный год заслужили возможность интересно и ярко попрощаться со школьными годами. И — главное — позволяет воронежским семьям не тратить своих средств на рестораны и прочее», — написал в телеграм-канале мэр Воронежа Вадим Кстенин.

В мэрии уточнили, что идеи концепции выпускного бала уже есть, и сейчас ведётся их детальная проработка. Также в ближайшее время начнётся формирование списков участников. Планируется, что побывать на общегородском празднике смогут около пяти тысяч выпускников.