Курск, 29 марта, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Председателем комитета по управлению имуществом Курской области назначен Дмитрий Савин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Курск

К своим обязанностям он приступил с 28 марта.

Ранее Дмитрий Савин работал в должности заместителя председателя комитета по управлению имуществом Курской области. С февраля 2022 года Савин исполнял обязанности председателя комитета.

«Ранее его кандидатуру единогласно одобрили депутаты регионального парламента. Дмитрий Анатольевич с февраля возглавлял комитет в ранге исполняющего обязанности, до этого был заместителем председателя. Он прекрасно знает специфику работы и задачи, решение которых необходимо продолжить», — прокомментировал губернатор Роман Старовойт.