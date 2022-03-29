Москва, , 13:12 — REGNUM На фоне санкций в России должно быть больше гастролей и выставок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта, об этом сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова входе расширенного заседания комитета Госдумы по культуре.

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова Василий Иванов © ИА REGNUM

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«Мы понимаем, что работа будет только усилена. Все, что связано с большими гастролями, должно быть больше, выставок должно быть больше внутри страны. Мы продумываем очень серьезно по аналогии с «Большими гастролями» проект «Большая выставка», который могло как Росконцерт взять Росизо и посмотреть, и помочь не только нашим подведомственным структурам, 71 музею, но и обычным региональным галереям дать возможность приезжать, соединяться», — сказала Любимова.

Она также отметила, что это была работа последнего месяца.

Встреча с министром проходит накануне отчета правительства РФ, который 7 апреля представит вице-премьер Михаил Мишустин.