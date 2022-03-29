Москва, 29 марта, 2022, 13:12 — ИА Регнум. На фоне санкций в России должно быть больше гастролей и выставок. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 марта, об этом сообщила глава Минкультуры Ольга Любимова входе расширенного заседания комитета Госдумы по культуре.

Василий Иванов ИА REGNUM Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова

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"Мы понимаем, что работа будет только усилена. Все, что связано с большими гастролями, должно быть больше, выставок должно быть больше внутри страны. Мы продумываем очень серьезно по аналогии с «Большими гастролями» проект «Большая выставка», который могло как Росконцерт взять Росизо и посмотреть, и помочь не только нашим подведомственным структурам, 71 музею, но и обычным региональным галереям дать возможность приезжать, соединяться», — сказала Любимова.

Она также отметила, что это была работа последнего месяца.

Встреча с министром проходит накануне отчета правительства РФ, который 7 апреля представит вице-премьер Михаил Мишустин.