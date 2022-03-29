Москва, , 13:11 — REGNUM В России растёт уровень поддержки специальной военной операции на Украине, заявил 29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

В ходе общения с журналистами он отметил, что уровень поддержки военной спецоперации на Украине растёт среди граждан РФ, и это реалии, которые демонстрируют абсолютную поддержку населением президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, доля граждан России, поддерживающих спецоперацию, выросла за месяц с 65% до 73%. Исследование провёл Фонд «Общественное мнение».