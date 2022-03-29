Новосибирск, , 13:11 — REGNUM В Новосибирской области запущен опрос общественного мнения для изучения предпочтений в употреблении рыбы и рыбной продукции. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства региона.

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«Опрос проводится через сервис общественного голосования на портале Госуслуг. Ответы граждан помогут выбрать верные направления развития рыбохозяйственной отрасли региона», — уточнили в минсельхозе.

Новосибирцев просят рассказать, какая рыба нравится больше и насколько она доступна.