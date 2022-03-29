Тула, , 13:11 — REGNUM Новую линейку отечественных слуховых аппаратов, которые могут заменить импортные аналоги, представил Центр разработки инновационной гражданской продукции «Октава ДМ» из Тулы. Об этом 29 марта сообщает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в своем телеграм-канале.

Слуховой аппарат

При этом компания готова полностью заместить слуховые аппараты, которые до этого импортировались в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российское программное обеспечение для систем видеонаблюдения создала в рамках импортозамещения компания из Перми «ВИПАКС».