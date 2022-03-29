Тула, 29 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Новую линейку отечественных слуховых аппаратов, которые могут заменить импортные аналоги, представил Центр разработки инновационной гражданской продукции «Октава ДМ» из Тулы. Об этом 29 марта сообщает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в своем телеграм-канале.

Слуховой аппарат

При этом компания готова полностью заместить слуховые аппараты, которые до этого импортировались в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российское программное обеспечение для систем видеонаблюдения создала в рамках импортозамещения компания из Перми «ВИПАКС».