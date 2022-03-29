Москва, 29 марта, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона состоится вечером 29 марта. Об этом сегодня журналистам заявил пресс-секретарь российского президента РФ Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Владимир Путин

По словам Пескова, один разговор по телефону точно запланирован на вечер 29 марта.

«После 18.00 по мск Кремль будем давать информацию о ходе переговоров лидеров двух стран», — уточнил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Песков заявлял, что разговор Путина и Макрона может состояться в любой момент.

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