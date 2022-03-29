29 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили слова министра экономики ФРГ Роберта Хабека о том, что страны G7 не будут платить за газ в рублях.

Тимур Кондратьев, , 14:46 — REGNUM Информация, согласно которой министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за газ в рублях, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 29 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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"Ну, значит, они останутся без российского газа», — считает Vladimir R.

Многие пользователи пришли к выводу, что перспектива для стран G7 лишиться поставок российского газа рано или поздно приведёт к большим экономическим проблемам, которые неминуемо отразятся на политическом будущем руководства стран «Большой семёрки».

«Просто сказка какая-то. Они и правда думают, что их уговаривать станут? Если 1 апреля не будет денег, тогда не будет газа. А дальше руководители, принимавшие решение об отказе оплаты (а значит, и отказе от газа), будут объясняться со своими народами сами», — написал Роман К.

«Они совсем, что ли, отбитые? Это я про европейцев. Если в G7 отключится газ, то через две недели там будут восстания и вся Европа будет в огне. Если это серьёзное намерение, тогда нам остаётся только запасаться попкорном», — указывает Роман А.

Роберт Хабек Heinrich-Böll-Stiftung

Некоторые комментаторы отмечают, что в сложившихся условиях демонстрировать слабость нельзя, поэтому если оплата за газ в рублях от стран G7 не поступит в Россию, тогда газовая труба должна быть перекрыта.

«Я надеюсь, что наши пойдут до конца и тупо перекроют этим русофобам вентиль», — пишет Настя Г.

«Очень умно, конечно. Если всё-таки Россия прекратит играть в гуманность и перекроет вентиль, тогда танцы простого европейского народа с вилами начнутся уже летом», — предполагает Яна С.

Часть людей считает, что страны G7 если и навредят кому-то своим решением, то только лишь себе, потому что у России есть достаточное количество рынков сбыта для своего голубого топлива.

«Ну вот когда человек объявляет голодовку, он кому больше вредит? Ну и эти пусть не покупают у нас газ, им же зимовать», — отметил Александр Д.

«Не хотят — и не надо. Пусть сидят без наших энергоносителей. А Россия найдет адекватных покупателей. Пусть Европа скачет, как Украина, может, и согреется», — советует Ольга С.

Ряд пользователей указывает на то, что такая позиция в какой-то момент может быть пересмотрена в сторону соглашательства с требованиями Российской Федерации.

«Как там говорят? Гнев, отрицание, смирение и принятие! Некоторые уже прошли все стадии, некоторые ещё нет. Но все примут наши условия», — уверен Сергей Ш.

Саммит G7. Брюссель. 2022 Nato.int

«Посмотрим, кто первый сломается. Европа без газа, нефти и т. д. и т. п. Или Россия, которая стала набирать вес в последнее время. Лето Европа ещё протянет, но вот осень, зима — без вариантов», — отмечает Максим П.

Нашлись и те, кто полагает, что России стоит жёстко реагировать на подобные заявления, превентивно останавливая поставки газа в недружественные страны, включая участниц G7.

«А может, мы сами просто возьмём да перекроем этот вентиль? В конце-то концов, сколько можно терпеть этих психопатов?» — задаётся вопросом Макс Р.

Напомним, 28 марта агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что страны G7 не будут платить за газ в рублях.