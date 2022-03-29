Песков не стал комментировать присвоение Кадырову звания генерал-лейтенанта
Москва, 29 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не видел указа о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенанта.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Дмитрий Песков
«К сожалению, пока не могу ничего сказать, я не видел указа», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Он также добавил, что есть «закрытые документы с грифом», но «если он открытый, то, конечно, он будет опубликован».
«Закрытые указы тоже бывают. Они не публикуются», — заключил Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о присвоении Кадырову соответствующего звания рассказал спикер парламента Чечни Магомед Даудов.