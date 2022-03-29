Москва, 29 марта, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не видел указа о присвоении главе Чечни Рамзану Кадырову звания генерал-лейтенанта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«К сожалению, пока не могу ничего сказать, я не видел указа», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также добавил, что есть «закрытые документы с грифом», но «если он открытый, то, конечно, он будет опубликован».

«Закрытые указы тоже бывают. Они не публикуются», — заключил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о присвоении Кадырову соответствующего звания рассказал спикер парламента Чечни Магомед Даудов.