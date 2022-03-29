Москва, , 13:14 — REGNUM Российско-американский диалог в любом случае необходим, он важен для всего мира. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 марта журналистам.

Дмитрий Песков Kremlin.ru

По его словам, рано или поздно придётся говорить о вопросах стратегической стабильности и безопасности, а также обсуждать другие темы, которые могут обговаривать только Москва и Вашингтон.

«Тем не менее, диалог между Россией и США нужен в любом случае, нужен не только в интересах наших двух стран, но и в интересах всего мира», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков также назвал высказывания президента США Джо Байдена фактором, который «оказывает негативное влияние».

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