Архангельск, , 13:08 — REGNUM Архангельская область получила 561 млн рублей на завершение строительства двух многоквартирных долгостроев. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

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«Мы продолжаем планомерную работу по восстановлению в Архангельской области прав обманутых дольщиков. Итогом этой работы стало решение Фонда развития территорий о выделении нашему региону более полумиллиарда рублей (561 млн) на то, чтобы завершить строительство двух жилых комплексов — «Традиция» в Архангельске и «Парк» в Северодвинске. Квартиры в них ждут 167 жителей области», — написал губернатор.

По данным регионального правительства, за последние пять лет в Архангельской области восстановлены права 762 участников долевого строительства. Из них в 2021 году новые квартиры либо соответствующую денежную компенсацию получили 257 обманутых дольщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, обманутых дольщиков в Россииможно защитить от инфляциижилищными сертификатами с индексируемой номинальной стоимостью.