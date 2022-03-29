Тбилиси, , 13:08 — REGNUM Правительство Грузии не готово отказаться от налогов, поступающих от продажи в стране топлива для автомобилей. Об этом 29 марта заявил журналистам министр финансов Лаша Хуцишвили.

Топливо Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Акциз и НДС в сумме составляет примерно от 8 до 9% наших налоговых доходов. Естественно, невозможно говорить о сокращении такого типа налогового дохода», — сказал глава минфина.

Он отметил, что бюджет на текущий год уже составлен, и в нём учтены доходы от сборов с продаж бензина и дизтоплива.

Стоит отметить, что стоимость топлива для автомобилей в Грузии за последний месяц выросла почти на 20%. В Тбилиси цена на бензин марки «Премиум» увеличилась до 4 лари (около 120 руб) за литр. В стране проходят акции протеста. В оппозиции призывают власти временно отменить акцизы на топливо и снизить НДС на него с 18% до 10%.