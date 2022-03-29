Каир, , 13:18 — REGNUM Министерство иностранных дел Египта раскрыло детали саммита в Негеве, в котором приняли участие главы внешнеполитических ведомств Израиля, США, Бахрейна, ОАЭ и Марокко. Об этом 29 марта сообщает Masry-al-Youm.

Египет Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным журналистов, Египет использовал саммит как возможность для урегулирования ситуации в Палестине.

По словам главы МИД Египта Самеха Шукри, встреча позволяет надеяться на прогресс в деле решения палестинского кризиса.

«Мы проливаем свет на мирный процесс между палестинцами и израильтянами. Мы доказали, что на нас можно положиться, и мы хотим расширять горизонты сотрудничества и взаимодействия… Мы надеемся на продолжение этого диалога», — заявил Самех Шукри журналистам.