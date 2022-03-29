Москва, 29 марта 2022, 13:07 — REGNUM В администрации президента России не стали оценивать итоги переговоров между Россией и Украиной, очередной раунд которых проходит в Турции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, при каком исходе Россия бы сочла, что переговоры прошли успешно, заявил, что не хочет влезать в их содержание.
Он также добавил, что «эти переговоры должны вестись в тишине».
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Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в Стамбуле стартовал четвёртый раунд российско-украинских переговоров. Встреча проходит во дворце Долмабахче, где в настоящее время располагается рабочий офис президентской администрации.
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